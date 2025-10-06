„Trainerentlassung ist nur ein Alibi für Spieler!“

Man kann es drehen und wenden wie man will, aber der GAK ist Tabellenletzter. Das ist Fakt. Gegen den WAC hat die Qualität den Unterschied ausgemacht. Wenn du unten drinnen bist, wirst du für jeden Fehler bestraft. Ein Sieg würde viel loslösen, das weiß ich aus eigener Erfahrung. Das geht einem richtig auf den Nerv, wenn Erfolgserlebnisse fehlen. Trotz allem muss man Ruhe bewahren. Ob dem Kader die Qualität fehlt, kann und will ich nicht beurteilen. Eines ist aber klar: Es wird von Spiel zu Spiel schwieriger.