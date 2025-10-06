Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

GAK tief in der Krise

„Trainerentlassung ist nur ein Alibi für Spieler!“

Steiermark Newsletter
06.10.2025 10:30
(Bild: Krone KREATIV)

Der GAK steckt als Schlusslicht der Fußball-Bundesliga tief in der Krise. Für Werner Gregoritsch ist eine Entlassung von Trainer Ferdinand Feldhofer, der (noch) das Vertrauen von Sportchef Tino Wawra genießt, jedoch nur der allerletzte Ausweg. Aus Sicht des ehemaligen U21-Teamtrainers braucht es jetzt vor allem Ruhe. 

0 Kommentare

Man kann es drehen und wenden wie man will, aber der GAK ist Tabellenletzter. Das ist Fakt. Gegen den WAC hat die Qualität den Unterschied ausgemacht. Wenn du unten drinnen bist, wirst du für jeden Fehler bestraft. Ein Sieg würde viel loslösen, das weiß ich aus eigener Erfahrung. Das geht einem richtig auf den Nerv, wenn Erfolgserlebnisse fehlen. Trotz allem muss man Ruhe bewahren. Ob dem Kader die Qualität fehlt, kann und will ich nicht beurteilen. Eines ist aber klar: Es wird von Spiel zu Spiel schwieriger.

(Bild: Krone KREATIV/GEPA Pictures )

Was ich für schlecht halte und was mich stört, aber modern ist – sofort die Schuld beim Trainer zu suchen. Eine Ablöse ist nur ein Alibi für die Spieler. Erfolg hat man nur mit kontinuierlicher Arbeit. Ferdl, den ich ein halbes Jahr betreut habe, hat in einer schwierigen Situation bewiesen, dass er es kann. Ich finde es total in Ordnung, dass Sportchef Wawra ihn nicht zur Diskussion stellt. Feldhofer braucht echte Unterstützung vom Verein. Wenn man nicht an ihn glaubt, dann muss der Verein eh reagieren. Sonst muss er ihn arbeiten lassen.

Fehlenden Einsatz kann man Tobias Koch (re.) und den Kickern des GAK nicht vorwerfen.
Fehlenden Einsatz kann man Tobias Koch (re.) und den Kickern des GAK nicht vorwerfen.(Bild: GEPA)

Dass die Situation sehr schwer ist, keine Frage. Man sieht teils wenig Entwicklung, das stimmt. Aber entwickeln kann ich nur bei sportlichem Erfolg. In so einer Situation verkrampft es sich dann aber oft. Trotzdem sieht man immer wieder, dass man sich auf die Defensive verlassen könnte. An gewissen Schwächen muss man aber arbeiten: etwa das Abwehrverhalten in der eigenen Box.

Porträt von Steirerkrone
Steirerkrone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Nostalgie pur
Diese Kult-Serien feiern ihr TV-Comeback
Folge von Montag
Eine neue Bewegungswoche liegt vor uns!
Folge von Sonntag
Fit am Wochenende – mit Philipps besten Übungen!
Dwayne Johnson:
Was hinter dem härtesten Mann Hollywoods steckt
TV-Ikone Bruce Darnell
„Ich liebe es immer nach Österreich zu kommen“
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Star-Style
Klum schockt Paris – im durchsichtigen Nacktkleid
134.461 mal gelesen
So gestylt hat man Heidi Klum vermutlich zum ersten Mal gesehen ...
Tirol
Pkw fliegt über Brücke in den Inn: Lenker tot!
126.596 mal gelesen
Ein erstes Bild von der Unfallstelle.
Niederösterreich
Horror-Unfall bei Alkofahrt: Trauer um Daniel (17)
100.751 mal gelesen
Nächtliches Verkehrsdrama im Bezirk Amstetten
Innenpolitik
„Europa hat Wurzeln vergessen – und zahlt Preis“
1405 mal kommentiert
Illegale Einwanderer im Burgenland (Archivbild) – ein Trojanisches Pferd sei nach Europa ...
Steiermark
FPÖ-Kickl watscht Bundesregierung ab
1139 mal kommentiert
Herbert Kickl und Mario Kunasek in Hartberg
Außenpolitik
Selenskyj: „Putin lacht über den Westen“
1113 mal kommentiert
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist unzufrieden mit der Reaktion des Westens auf ...
Mehr Steiermark Newsletter
GAK tief in der Krise
„Trainerentlassung ist nur ein Alibi für Spieler!“
Letzte große Übung
Drama im Tunnel – doch ich fühle mich sicherer
Tierschützer
Sie schauen hin, wo andere wegschauen
Stainzer Flascherlzug
Ewig schade um dieses steirische Kulturgut
Ramsauer Zukunftsforum
Nordische Kraft in der nordischen Steiermark

Produkt Vergleiche

Blutdruckmessgerät Vergleich
Zum Vergleich
blutdruckmessgeraet
Duschkopf Vergleich
Zum Vergleich
duschkopf
Elektrische Zahnbürste Vergleich
Zum Vergleich
elektrische zahnbuerste
Epilierer Vergleich
Zum Vergleich
epilierer
Fitbit Vergleich
Zum Vergleich
fitbit
Folsäure Test
Zum Vergleich
folsaeure
Gin Vergleich
Zum Vergleich
gin
Johanniskraut Vergleich
Zum Vergleich
johanniskraut
Kokosöl Vergleich
Zum Vergleich
kokosoel
Lockenstab Vergleich
Zum Vergleich
lockenstab
Alle Produkte ansehen
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf