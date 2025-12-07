Vorteilswelt
Familie in großer Not

Menschen helfen, die sich „nicht mehr raussehen“

Steiermark Newsletter
07.12.2025 11:00
(Bild: zVg)

Was trifft uns am allermeisten? Wenn es unseren Kindern und Kindeskindern schlecht geht! Die kleine Lisa kämpft gegen den Krebs, ihre besorgten Eltern zusätzlich ums finanzielle Überleben. Wir wollen ihnen helfen, wo wir können!

Das traurige Schicksal einer steirischen Familie, das wünscht sich keiner, das wünscht man keinem. Die siebenjährige Lisa, ein lustiges, aufgewecktes Kind, hat plötzlich nichts mehr zu lachen, genauso wie ihre Eltern und Brüder. Denn Lisa, die zunächst nur auffällig blass erschien, leidet, wie sich herausstellte, an Krebs.

Von der Schulbank quasi ins Krankenhaus – und zwei Jahre heftiger Therapie warten auf die kleine ...
Die „Krone“ hilft
Harte Diagnose für Lisa (7): „Sie ist so tapfer“
06.12.2025

Die arme Kleine bekommt eine Chemotherapie, muss im Spital bleiben. Ob sie Weihnachten wenigstens wird zu Hause verbringen können? Intensive Behandlung benötigt das Mäderl auf jeden Fall über viele Monate. Und damit auch besonders viel Zuwendung durch ihre liebevollen Eltern.

Die „Krone“-Familie hilft!
Dafür hätte Mama und Papa, bisher beide berufstätig, allerdings schlicht die nötige Zeit gefehlt. Lisas Mama hat deshalb ihren Job aufgegeben, um sich der kleinen Kranken voll widmen zu können. Nun fehlt aber das Geld . . .

Ein Satz der Eltern macht nicht nur Christa Blümel und Claudia Fulterer aus der „Steirerkrone“-Redaktion, die im Rahmen unserer Aktion „Die Krone hilft“ schon mit vielen Schicksalen konfrontiert waren, besonders betroffen. Sie sagen: „Wir sehen uns nicht mehr raus.“

 Doch da können wir alle uns nun einklinken. Im Rahmen der „Krone“-Hilfsaktion können wir gemeinsam einen Beitrag leisten, damit diese so schicksalsgebeutelte Familie ein bisschen Weihnachtsfreude erlebt.

Das schaffen wir – die „Steirerkrone“-Leserfamilie wird mithelfen, damit diese Familie sagen kann: „Jetzt sehen wir uns wieder raus.“ Ein großes Dankeschön für Ihre Unterstützung!

Porträt von Steirerkrone
Steirerkrone
