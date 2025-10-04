Anisimova fegt Gauff in nur 58 Minuten vom Platz

„Bin aufgeregt, dass ich im Finale stehe“

„Ich wusste, dass ich wirklich gut spielen muss, wenn ich gewinnen will. Ich bin sehr aufgeregt, dass ich im Finale stehe“, erklärte Anisimova, die aber auch im Falle des Titelgewinns Nummer 4 im Ranking bleibt. Noskova verbessert sich erstmals als 17. in die Top 20. Holt sie den Titel, scheint sie auf Platz 13 auf.