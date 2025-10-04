Anisimova fegt Gauff in nur 58 Minuten vom Platz

US-Open-Finalistin Amanda Anisimova ist am Samstag in Shanghai in ihr zweites WTA-1000-Finale in dieser Saison eingezogen. Die Weltranglisten-Vierte aus New Jersey ließ ihrer Landsfrau und Titelverteidigerin Coco Gauff im Halbfinale keine Chance.
In nur 58 Minuten fegte sie die Nummer 3 der Welt 6:1,6:2 vom Court. Auf der Jagd nach ihrem zweiten 1000er-Titel nach Doha im vergangenen Februar trifft sie nun überraschend auf die Tschechin Linda Noskova.
Noskova verhindert amerikanisches Finale
Letztere rang im weit spannenderen zweiten Semifinale die als Nummer 5 gesetzte Jessica Pegula mit 6:3,1:6,7:6(6) nieder. Noskova wehrte dabei bei 5:6 nicht weniger als drei Matchbälle ab, ehe sie sich mit dem Rebreak ins Tiebreak rettete. Nach 2:28 Stunden hatte Noskova das rein-amerikanische Finale verhindert.
„Bin aufgeregt, dass ich im Finale stehe“
„Ich wusste, dass ich wirklich gut spielen muss, wenn ich gewinnen will. Ich bin sehr aufgeregt, dass ich im Finale stehe“, erklärte Anisimova, die aber auch im Falle des Titelgewinns Nummer 4 im Ranking bleibt. Noskova verbessert sich erstmals als 17. in die Top 20. Holt sie den Titel, scheint sie auf Platz 13 auf.
