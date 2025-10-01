CL-Abfuhr: „Kommt jetzt der Tag der Abrechnung?“

Zweite CL-Pleite

Aktuell liegen die Amsterdamer in der Eredivisie auf Rang drei, vier Punkte hinter dem Spitzenreiter Feyenoord. Heitinga, der seit Sommer als Cheftrainer tätig ist, erlebte gegen Marseille einen Nackenschlag: Drei Gegentore in den ersten 25 Minuten – und schon das zweite Champions-League-Spiel ging verloren, nachdem es zum Auftakt eine 0:2-Niederlage gegen Inter Mailand gegeben hatte.