CL-Abfuhr: „Kommt jetzt der Tag der Abrechnung?“

Für Ajax-Trainer Johnny Heitinga wird die Luft nach der 0:4-Abfuhr in der Champions League gegen Olympique Marseille immer dünner.
„Wird es zum Tag der Abrechnung für Heitinga kommen?“, fragte „De Telegraaf“. „Hat er sich mit der blamablen 0:4-Niederlage in der Champions League bei Olympique Marseille endgültig ins Aus geschossen?“ Auch „Algemeen Dagblad“ schrieb von einem „riesigen Albtraum“ und einem „erschütternd schwachen Ajax“. Schon im Ligaspiel gegen NAC Breda (2:1) hatte die Mannschaft trotz des Sieges enttäuscht.
Zweite CL-Pleite
Aktuell liegen die Amsterdamer in der Eredivisie auf Rang drei, vier Punkte hinter dem Spitzenreiter Feyenoord. Heitinga, der seit Sommer als Cheftrainer tätig ist, erlebte gegen Marseille einen Nackenschlag: Drei Gegentore in den ersten 25 Minuten – und schon das zweite Champions-League-Spiel ging verloren, nachdem es zum Auftakt eine 0:2-Niederlage gegen Inter Mailand gegeben hatte.
Jenes Inter legte gegen Slavia Prag nach. Ein Doppelschlag von Lautaro Martínez (30.) und Denzel Dumfries (34.) brachte die Italiener auf Kurs. Martínez (65.) legte zum 3:0-Endstand nach. José Mourinho hingegen musste mit Benfica Lissabon bei seiner Rückkehr an die Stamford Bridge eine 0:1-Niederlage gegen den FC Chelsea hinnehmen. Ein Eigentor von Richard Ríos in der 18. Minute besiegelte die Pleite. In der Nachspielzeit sah Chelseas João Pedro noch die Gelb-Rote Karte.
Für Mourinho war es ein bitteres Wiedersehen mit dem Klub, bei dem er einst dreimal Meister geworden war. Für Heitinga hingegen könnte das 0:4 in Marseille mehr als nur eine Niederlage werden. Sein Trainerstuhl wackelt ...
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.