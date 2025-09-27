Teamkollege abgeräumt: Weltmeister erneut verletzt

Das gibt’s ja nicht! Der amtierende Weltmeister Jorge Martin hat sich beim MotoGP-Sprintrennen in Motegi erneut verletzt und fällt mit einem Schlüsselbeinbruch aus.
Bereits in der ersten Kurve sorgte Jorge Martin für den großen Aufreger am Samstag: Der Aprilia-Pilot verlor die Kontrolle über sein Bike und räumte seinen Teamkollegen Marco Bezzecchi ab. Beide landeten mit Schmerzen im Kies.
Hier der Crash im Video:
Wenig später erfolgte die bittere Diagnose: Martin erlitt einen verschobenen Bruch des rechten Schlüsselbeins. Mit dem Helikopter wurde der Spanier, der weiter vom Verletzungspech verfolgt bleibt, ins Krankenhaus gebracht.
Bezzecchi angeschlagen
Glück im Unglück hatte Bezzecchi: Der Italiener zog sich beim Unfall „nur“ Prellungen und keine schwereren Verletzungen zu.
Marquez vor Krönung
Am Sonntag (7 Uhr/live im sportkrone.at-Ticker) geht in Motegi der Grand Prix von Japan über die Bühne. Ducati-Superstar Marc Marquez steht unmittelbar vor seinem siebenten WM-Titel in der MotoGP, dem ersten seit 2019.
Kommentare
