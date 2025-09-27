Vorteilswelt
Wilde Szene nach Start

Teamkollege abgeräumt: Weltmeister erneut verletzt

MotoGP
27.09.2025 11:37
Jorge Martin verletzte sich beim Sturz in Motegi.
Jorge Martin verletzte sich beim Sturz in Motegi.(Bild: Krone KREATIV/x.com/MotoGP)

Das gibt’s ja nicht! Der amtierende Weltmeister Jorge Martin hat sich beim MotoGP-Sprintrennen in Motegi erneut verletzt und fällt mit einem Schlüsselbeinbruch aus.

0 Kommentare

Bereits in der ersten Kurve sorgte Jorge Martin für den großen Aufreger am Samstag: Der Aprilia-Pilot verlor die Kontrolle über sein Bike und räumte seinen Teamkollegen Marco Bezzecchi ab. Beide landeten mit Schmerzen im Kies.

Hier der Crash im Video:

Wenig später erfolgte die bittere Diagnose: Martin erlitt einen verschobenen Bruch des rechten Schlüsselbeins. Mit dem Helikopter wurde der Spanier, der weiter vom Verletzungspech verfolgt bleibt, ins Krankenhaus gebracht.

Bezzecchi angeschlagen
Glück im Unglück hatte Bezzecchi: Der Italiener zog sich beim Unfall „nur“ Prellungen und keine schwereren Verletzungen zu.

Lesen Sie auch:
Marc Marquez wurde Zweiter im Sprint.
MotoGP in Motegi
Marquez verpasst Sieg, steht aber kurz vor Krönung
27.09.2025

Marquez vor Krönung
Am Sonntag (7 Uhr/live im sportkrone.at-Ticker) geht in Motegi der Grand Prix von Japan über die Bühne. Ducati-Superstar Marc Marquez steht unmittelbar vor seinem siebenten WM-Titel in der MotoGP, dem ersten seit 2019.

