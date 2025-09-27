Children's village victim (16)
“When the caregiver was on duty, I heard screams”
Two people, separated by decades, but with similar fates - both Carinthians were abused while being cared for in Moosburg. They describe their experiences to the "Krone" newspaper. "No child was in the children's village voluntarily."
Moritz (name changed) is 16 and his time in the SOS Children's Village Moosburg has left its mark on him to this day. The teenager went through terrible things. It is visibly difficult for him to talk about it - partly because he has never done so before. But the current reporting is breaking down the barriers he himself had erected. The young Carinthian wants to give children a voice. "When I came to the SOS Children's Village Moosburg, I was ten years old. I had behavioral problems and found it extremely difficult to make friends."
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.