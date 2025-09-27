“When the caregiver was on duty, I heard screams”

Moritz (name changed) is 16 and his time in the SOS Children's Village Moosburg has left its mark on him to this day. The teenager went through terrible things. It is visibly difficult for him to talk about it - partly because he has never done so before. But the current reporting is breaking down the barriers he himself had erected. The young Carinthian wants to give children a voice. "When I came to the SOS Children's Village Moosburg, I was ten years old. I had behavioral problems and found it extremely difficult to make friends."