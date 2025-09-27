Schrempf zeigt mit Solo auf ++ Gold an Kanadierin

Schrempf: „War nicht so geplant“

Ein Rennen, das sie nie vergessen wird, hatte auch Schrempf geliefert. „Es war jetzt nicht unbedingt so geplant. Ich bin offen ins Rennen reingegangen, habe aber schon den Auftrag gehabt, dass ich nicht nur hinten dranhängen soll, sondern selbst etwas mitgestalten soll“, meinte Schrempf. Sie habe dann einen guten Moment zum Break gesehen, sei dann alleingelassen worden. „Ich habe nicht damit gerechnet, dass es dann so ein langes Solo wird.“ Die Steirerin hatte sich lange Zeit ins Scheinwerferlicht geradelt. Schrempf riss etwa nach 21 Kilometern auf dem Rundkurs aus und baute ihren Vorsprung auf bis zu rund drei Minuten aus.