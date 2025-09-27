Schrempf zeigt mit Solo auf ++ Gold an Kanadierin

Die Österreicherin Carina Schrempf hat am Samstag im WM-Straßenrennen der Frauen in Kigali für lange Zeit das Rennen geprägt. Nach einer fast 70 Kilometer langen Solofahrt wurde sie aber eingeholt und musste sich mit Rang 48 begnügen. Die Siegerin war dennoch eine Sensation: Die 24-jährige Kanadierin Magdeleine Vallieres setzte sich nach einer Attacke im letzten Anstieg und 164,6 Kilometern rund um Kigali vor der Neuseeländerin Niamh Fisher-Black und der Spanierin Mavi Garcia durch.
„Die Mädels haben an mich geglaubt, also habe ich es auch getan“, sagte die überraschte neue Weltmeisterin. Der Angriff im Anstieg sei wichtig gewesen. „Ich wusste, dass ich im Sprint nicht gewinnen kann, daher musste ich attackieren.“ Sie kam 23 Sekunden vor Fisher-Black und 27 vor Garcia ins Ziel. Dass ihr erst zweiter Profisieg gleich der WM-Titel ist, könne sie noch gar nicht glauben. In einem Jahr sind die Weltmeisterschaften in ihrer Heimat in Montréal. Die Schweizerin Marlen Reusser ging sechs Tage nach dem Gewinn des WM-Titels im Zeitfahren als Neunte wie alle anderen Topfavoritinnen leer aus.
Schrempf: „War nicht so geplant“
Ein Rennen, das sie nie vergessen wird, hatte auch Schrempf geliefert. „Es war jetzt nicht unbedingt so geplant. Ich bin offen ins Rennen reingegangen, habe aber schon den Auftrag gehabt, dass ich nicht nur hinten dranhängen soll, sondern selbst etwas mitgestalten soll“, meinte Schrempf. Sie habe dann einen guten Moment zum Break gesehen, sei dann alleingelassen worden. „Ich habe nicht damit gerechnet, dass es dann so ein langes Solo wird.“ Die Steirerin hatte sich lange Zeit ins Scheinwerferlicht geradelt. Schrempf riss etwa nach 21 Kilometern auf dem Rundkurs aus und baute ihren Vorsprung auf bis zu rund drei Minuten aus.
Schrempf zur Halbzeit des Rennens eingeholt
Die 30-jährige Ex-Leichtathletin wurde 76 Kilometer vor dem Ziel, also etwa zur Halbzeit des Rennens, von der Belgierin Julie Van de Velde eingeholt. Bald darauf stieß auch Shirin Van Anrooij zum nunmehrigen Führungstrio. „Ich habe mit Julie und Shirin Begleitung gekriegt, aber das war zu lang, dass ich noch mitfahren hätte können.“ Zudem habe sie mit den oberen Gängen speziell im Anstieg Probleme gehabt. Ein, zwei Gänge mehr hätte sie noch schaffen müssen, meinte sie. 66 Kilometer vor dem Ziel wurde Schrempf wie kurz darauf auch Van de Velde vom Peloton eingeholt. Am Ende hatte Schrempf 16:14 Minuten Rückstand auf die Siegerin.
Die Erfahrung kann ihr aber keiner mehr nehmen. „Es ist schon geil, wenn man die Möglichkeit hat, ein Stück vorne draußen zu sein. Eine Gaudi habe ich gehabt dabei“, sagte die Steirerin und plädierte für das Risiko. „Für so eine Nation, wie wir es sind, kann man so auch von sich reden machen. Laut Ergebnisliste ist es für mich das schlechteste WM-Ergebnis, aber jedenfalls eines, das mir sehr lang in Erinnerung bleiben wird.“
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.