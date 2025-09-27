Journalistenlegende Georg Stefan Troller ist tot

Meisterhafte Interviews mit Piaf und Cartier-Bresson

Nach dem Krieg studierte Troller zunächst an der University of California und an der Columbia University in New York. Seit 1949 lebt er in Paris, wo er Hörfunk- und später Fernsehreporter wurde. Mit seinen Fernsehreihen „Pariser Journal“ und „Personenbeschreibung“ erwarb er sich den Ruf eines „Meisters der Interviewführung“. William Somerset Maugham, Edith Piaf, Anais Nin, Agnes Varda oder Henri Cartier-Bresson waren seine Gesprächspartner.