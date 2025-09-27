Nachtzug sagt Adieu: Paris-Verbindung droht Aus

Offizielle ÖBB-Bestätigung steht aus

Eine offizielle Bestätigung für die Einstellung der Zugverbindungen gibt es aktuell noch nicht: „Wir haben noch keine offizielle Mitteilung über die Beendigung der PSO-(„Public Service Obligations“, Anm.)-Leistungen in Frankreich“, teilte die ÖBB mit. „Aktuell sind wir mit unseren Partnern SNCF und DB im engen Austausch und werden in den nächsten Tagen über mögliche Auswirkungen kommunizieren.“ Die Deutsche Bahn verwies hingegen auf die französische Staatsbahn und diese wiederum auf das Ministerium, das zunächst keine Stellungnahme abgab.