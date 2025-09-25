Grosjean nimmt wieder im F1-Cockpit von Haas Platz

Wiedersehen mit alten Bekannten

„Ich kann wirklich kaum glauben, dass es schon fast fünf Jahre her ist, aber zurückzukommen und diesen Ausflug mit meinem alten Team zu machen, ist wirklich etwas Besonderes. Ich freue mich darauf, alle wiederzusehen, und bin mir sicher, dass wir ein wenig in Erinnerungen an alte Zeiten schwelgen werden, aber ich bin auch sehr daran interessiert, mich an der Rennstrecke mit dem VF-23 nützlich zu machen“, freut sich Grosjean auf die Ausfahrt in Mugello.