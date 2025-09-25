Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Besondere Rückkehr

Grosjean nimmt wieder im F1-Cockpit von Haas Platz

Formel 1
25.09.2025 11:01
Romain Grosjean gibt wieder im Haas-Boliden Gas.
Romain Grosjean gibt wieder im Haas-Boliden Gas.(Bild: GEPA)

Romain Grosjean nimmt wieder im Formel-1-Cockpit von Haas Platz. Im Rahmen des Testing of Previous Cars (TPC) wird der Franzose am Freitag in Mugello in einem VF-23 Runden drehen. Für den 29-Jährigen ist wird es die erste Fahrt in einem Formel-1-Boliden sein, seit er 2020 am Bahrain International Circuit schwer verunfallt war. 

0 Kommentare

Zur Erinnerung: Grosjean war in der ersten Runde des Bahrain-GPs mit einer Kraft von 67G in die Bande gekracht. Sein Wagen fing daraufhin Feuer, eine halbe Minute dauerte es, bis sich der gebürtige Genfer aus den Flammen retten konnte. 

Nun geht es für Grosjean, der damals mit Verbrennungen am Handrücken davongekommen war, zurück in einen Haas-Boliden der Motorsport-Königsklasse. Mit dabei werden auch einige Wegbegleiter sein – so etwa sein damaliger Renningenieur und heutige Haas-Teamchef Ayao Komatsu.

Wiedersehen mit alten Bekannten
„Ich kann wirklich kaum glauben, dass es schon fast fünf Jahre her ist, aber zurückzukommen und diesen Ausflug mit meinem alten Team zu machen, ist wirklich etwas Besonderes. Ich freue mich darauf, alle wiederzusehen, und bin mir sicher, dass wir ein wenig in Erinnerungen an alte Zeiten schwelgen werden, aber ich bin auch sehr daran interessiert, mich an der Rennstrecke mit dem VF-23 nützlich zu machen“, freut sich Grosjean auf die Ausfahrt in Mugello. 

Wie der 179-fache Grand-Prix-Fahrer verriet, werde er mit einem ganz besonderen Helm an den Start gehen. „Meine Kinder haben meinen Helm für meinen letzten Grand Prix in Abu Dhabi im Jahr 2020 entworfen – am Freitag werde ich ihn endlich in einem Formel-1-Auto ausprobieren können“, so der Rückkehrer.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Seit seiner Betäubung ist Elch „Emil“ ungenießbar
258.932 mal gelesen
„Emil“ läuft laut Experten in die richtige Richtung, sprich in den Nationalpark Sumava
Medien
Christa Kummer präsentiert wieder das Wetter
202.229 mal gelesen
Meteorologin und Journalistin Christa Kummer
Innenpolitik
Metaller einigen sich bereits in erster KV-Runde
174.980 mal gelesen
Außenpolitik
Luftraumverletzung: NATO droht Russland mit Gewalt
2024 mal kommentiert
Die NATO warnt Russland vor weiteren Luftraumverletzungen. 
Außenpolitik
Trump nimmt vor UNO Österreichs Kurs ins Visier
1846 mal kommentiert
Der Republikaner zeigte sich in New York überzeugt: Europa sei durch illegale Migration zerstört ...
Innenpolitik
Babler lieber in der Kantine als bei Debatte
1708 mal kommentiert
Babler hat gerade keinen guten Lauf.

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf