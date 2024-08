NOYB reicht Beschwerde gegen EU-Parlament ein

Verstoß gegen DSGVO

„Als EU-Bürger ist es besorgniserregend, dass die EU-Institutionen immer noch so anfällig für Angriffe sind. Solche sensiblen Informationen im Umlauf zu haben, ist nicht nur für die Betroffenen beängstigend. Sie können auch genutzt werden, um demokratische Entscheidungen zu beeinflussen“, so der NOYB-Vorsitzende Max Schrems. Die Vorfälle zeigen der Organisation zufolge, dass sich das EU-Parlament nicht an die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) halte.