Datenschutz-NGO noyb klagt Fitbit in Österreich

Fitbit verkauft Armbänder, die Aktivität, Herzfrequenz und Schlaf messen. Außerdem bietet es einen Abo-Service ab 8,99 Euro pro Monat an. Laut Fitbits Datenschutzrichtlinie befinden sich unter den geteilten Daten neben E-Mail-Adresse, Geburtsdatum und dem Geschlecht der Nutzerinnnen und Nutzer auch Protokolle über Essen, Gewicht, Schlaf, Wasser oder weibliche Gesundheit, einen Wecker und Nachrichten in Diskussionsforen oder an Freunde in den Diensten, so noyb. Diese Daten könnten auch an unbekannte Drittunternehmen weitergegeben werden.