Schumacher knallhart:

Hamilton? „Dann muss man es besser sein lassen“

Formel 1
24.09.2025 09:23
Hinter den Erwartungen: Ferrari-Pilot Lewis Hamilton
Hinter den Erwartungen: Ferrari-Pilot Lewis Hamilton(Bild: AP/Darko Bandic)

„Wenn Lewis kein Vertrauen mehr ins Team hat und umgekehrt, dann wäre das sehr schade. Denn wenn ein Misstrauen entsteht, dann muss man es besser sein lassen und am Ende des Jahres getrennte Wege gehen“, sieht Ralf Schumacher keine Besserung in der Beziehung zwischen Lewis Hamilton und Ferrari. Seit März geht der Rekordmeister für den italienischen Rennstall an den Start, große Erfolge blieben bislang jedoch aus ...

Das hatten sich Hamitlon und Ferrari anders vorgestellt! Bis auf den Sprintsieg in China konnte der Brite nicht annähernd den Erwartungen standhalten, auf sein erstes Grand-Prix-Podium für die Scuderia wartet er noch heute. Hinzu kommen Streitereien am Funk, brisante Aussagen in Interviews und teaminterne Querelen wie zuletzt in Aserbaidschan, als Hamilton seinen Teamkollegen Charles Leclerc trotz Aufforderung nicht passieren ließ.

Lesen Sie auch:
Charles Leclerc (re.) und Lewis Hamilton
„Dumm, nicht fair!“
Zoff bei Ferrari: Leclerc schnauzt Hamilton an
22.09.2025

„Sehe die Kombination kritisch“
„Der Umgang miteinander ist nicht gut“, findet auch Sky-Experte Ralf Schumacher. „Ich sehe die Kombination kritisch. Dazu dieses Nicht-Zurücktauschen mit Leclerc vor der Ziellinie. Da muss Ferrari seine Aufgaben intern machen, sonst zerpflückt man sich selbst von innen heraus.“ 

Fahrer und Team sollen sich zusammensetzen und offen reden, so der Vorschlag des sechsfachen Grand-Prix-Siegers. „Die Limits und die Erwartungen müssen abgesteckt werden. Wenn Lewis kein Vertrauen mehr ins Team hat und umgekehrt, dann wäre das sehr schade. Denn wenn ein Misstrauen entsteht, dann muss man es besser sein lassen und am Ende des Jahres getrennte Wege gehen.“

Zwar erklärten Ferrari und Hamilton wiederholt, weiterhin am Plan festhalten zu wollen, dass sich alle Beteiligten mehr ausgemalt hatten, wird wohl dennoch niemand leugnen können ...

Porträt von krone Sport
krone Sport
Ähnliche Themen
Ralf SchumacherLewis HamiltonCharles Leclerc
ChinaAserbaidschan
Ferrari
