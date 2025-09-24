Hamilton? „Dann muss man es besser sein lassen“

„Wenn Lewis kein Vertrauen mehr ins Team hat und umgekehrt, dann wäre das sehr schade. Denn wenn ein Misstrauen entsteht, dann muss man es besser sein lassen und am Ende des Jahres getrennte Wege gehen“, sieht Ralf Schumacher keine Besserung in der Beziehung zwischen Lewis Hamilton und Ferrari. Seit März geht der Rekordmeister für den italienischen Rennstall an den Start, große Erfolge blieben bislang jedoch aus ...