Rip-off at the parking lot
Class action filed: victims now turn the tables
Hundreds of drivers have received threatening letters based on a perfidious parking lot trap in Vienna. Now lawsuits are being filed against the law firm, Besitzwacht and their backers. Lawyer Thomas Breuss describes to Krone+ how he will proceed skillfully.
An open barrier, an inconspicuous plot of land and a camera that captured everything: this is how the hustle and bustle around Marathonweg in the 2nd district began, which is now occupying the courts. Drivers were lured into a trap, filmed and later sent threatening letters. Behind the model are a German law firm issuing warning letters, two companies with martial names and a method that has a system.
