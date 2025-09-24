Vorteilswelt
Rip-off at the parking lot

Class action filed: victims now turn the tables

Nachrichten
24.09.2025 06:00
Lawyer Thomas Breuss is taking action against all the masterminds.
Lawyer Thomas Breuss is taking action against all the masterminds.(Bild: Krone KREATIV/Christina Häusler, Martin Jöchl)

Hundreds of drivers have received threatening letters based on a perfidious parking lot trap in Vienna. Now lawsuits are being filed against the law firm, Besitzwacht and their backers. Lawyer Thomas Breuss describes to Krone+ how he will proceed skillfully.

An open barrier, an inconspicuous plot of land and a camera that captured everything: this is how the hustle and bustle around Marathonweg in the 2nd district began, which is now occupying the courts. Drivers were lured into a trap, filmed and later sent threatening letters. Behind the model are a German law firm issuing warning letters, two companies with martial names and a method that has a system.

