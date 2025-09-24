Vorteilswelt
Aus und vorbei:

Sechstligist setzt Weltmeister vor die Tür

Fußball International
24.09.2025 06:04
Kevin Großkreutz (re.) und Jürgen Klopp arbeiteten bei Dortmund erfolgreich zusammen.
Kevin Großkreutz (re.) und Jürgen Klopp arbeiteten bei Dortmund erfolgreich zusammen.(Bild: AFP/PATRIK STOLLARZ / AFP)

Das ging aber schnell! Nach nur sieben Spieltagen muss Kevin Großkreutz seinen Trainerposten beim deutschen Sechstligisten SV Wacker Obercastrop schon wieder räumen.

Gerade einmal zwei Punkte holte der Weltmeister von 2014 und einstige Dortmund-Held mit seinem Trainerkollegen Jimmy Thimm. Nun zog der Klub, der aktuell am Tabellenende der Westfalenliga Staffel 2 liegt, die Reißleine.

„Nach einer sportlichen Analyse sind beide Seiten zu dem Entschluss gekommen, das bestehende Vertragsverhältnis einvernehmlich aufzulösen“, teilte der Verein am Dienstag mit. „Damit endet die Zusammenarbeit des SV Wacker Obercastrop mit dem Trainerteam um Kevin Großkreutz und Jimmy Thimm.“

Große Erfolge als Spieler
In seinen aktiven Jahren beim BVB galt der Defensivprofi als absoluter Fanliebling, unter Jürgen Klopp gewann er 2011 und 2012 die deutsche Meisterschaft. 2014 kürte sich Großkreutz außerdem zum Weltmeister. Seine Trainerkarriere nimmt hingegen noch nicht so richtig Fahrt auf …

