Sechstligist setzt Weltmeister vor die Tür

Große Erfolge als Spieler

In seinen aktiven Jahren beim BVB galt der Defensivprofi als absoluter Fanliebling, unter Jürgen Klopp gewann er 2011 und 2012 die deutsche Meisterschaft. 2014 kürte sich Großkreutz außerdem zum Weltmeister. Seine Trainerkarriere nimmt hingegen noch nicht so richtig Fahrt auf …