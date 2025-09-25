Verantwortung, Wissen und Menschlichkeit vereint

Eine Apotheke lagert durchschnittlich 24.000 Arzneimittelpackungen. Die Mitarbeitenden übernehmen dabei jedoch nicht nur die Ausgabe der Medikamente. Sie beraten die Patienten zu Dosierung, Wechselwirkungen und Anwendung, unterstützen bei Präventionsmaßnahmen und geben wertvolle Hinweise für eine gesunde Lebensführung.