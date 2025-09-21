Warum spielte er nicht? Wirbel um Ex-Bayern-Kicker

Warum fehlte der ehemalige Bayern-Kicker James Rodriguez im Aufgebot seines Vereins Club Leon bei dessen 0:5-Klatsche gegen Xolos de Tijuana? Darüber rätseln derzeit nicht nur die Fans des mexikanischen Klubs. Offenbar weigerte sich der Kapitän wegen des Rasens aufzulaufen. Eine Entscheidung, die Folgen haben könnte ...