Warum spielte er nicht? Wirbel um Ex-Bayern-Kicker

Warum fehlte der ehemalige Bayern-Kicker James Rodriguez im Aufgebot seines Vereins Club Leon bei dessen 0:5-Klatsche gegen Xolos de Tijuana? Darüber rätseln derzeit nicht nur die Fans des mexikanischen Klubs. Offenbar weigerte sich der Kapitän wegen des Rasens aufzulaufen. Eine Entscheidung, die Folgen haben könnte ...
Weder eine sportliche Entscheidung noch medizinische Gründe stecken hinter der Entscheidung, bestätigt Trainer Eduardo Berizzo. Weitere Hintergründe wollte der Coach aber nicht verraten. Dabei hat die Abwesenheit seines Kapitäns für ordentlich Aufregung gesorgt. Zumal Leon eine bittere Klatsche kassierte und in der Liga ohnehin mit Problemen zu kämpfen hat.
Entscheidung mit Folgen?
In mexikanischen Medien wird nun spekuliert, dass Rodriguez aufgrund des Rasens einen Einsatz verweigert hat. Denn das Stadion in Tijuana ist mit synthetischem Rasen ausgestattet und bei Spielern wegen der erhöhten Verletzungsgefahr berüchtigt.
So oder so könnte die Entscheidung des kolumbianischen Nationalspielers weitreichende Folgen haben. Die Fans werfen ihm bereits mangelnde Loyalität vor. Wie die Klub-Verantwortlichen darauf reagieren, ist auch noch nicht klar ...
