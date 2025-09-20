Vorteilswelt
Ist Trainer verrückt?

Kuriose Aktion! Vier Wechsel in der ersten Minute

Fußball International
20.09.2025 07:38
Gleich vier Wechsel in der ersten Spielminute erlebten die Fans bei einer Partie des ...
Gleich vier Wechsel in der ersten Spielminute erlebten die Fans bei einer Partie des U21-National-League-Cups (Symbolfoto).

Verrückte Aktion im englischen Nachwuchs-Fußball. Schon in der ersten Minute des Spiels zwischen den Forest Green Rovers und die Wolverhampton Wanderers mussten vier Rovers-Kicker den Platz wieder verlassen. Doch ihr Trainer ist nicht etwa verrückt geworden – er verfolgt einen konkreten Plan ... 

Auf der Tribüne trauten viele Zuseher ihren Augen nicht – gerade mal eine Minute war im Duell des U21-National-League-Cups gespielt, da kündigte Rovers-Trainer Robbie Savage gleich mehrere Wechsel an. Vier neue Akteure betraten den Platz, ehe ihre Vorgänger den Ball noch nicht mal berührt hatten.

Eine kuriose Aktion, doch was hat sie zu bedeuten? Um Verletzungen handelte es sich offenkundig nicht – eine enttäuschende Leistung zu zeigen, dafür hatten die vier jungen Kicker nicht mal Zeit. Vielmehr ging es dem Coach darum, eine spezielle Regel zu umgehen.

Trainer umgeht spezielle Regel
Denn im League-Cup ist es erforderlich, dass in einem Spiel mindestens vier Spieler auflaufen, die auch im letzten Liga-Spiel im Einsatz waren. Für die Pläne von Trainer Savage, war dies offenbar nicht förderlich, weshalb er die Regel nun durch die Blitz-Wechsel umging. Damit stellte er schnellstmöglich auf jene Startelf um, die er eigentlich gerne auf dem Rasen sehen wollte. 

Bitter für die betroffenen Kicker. Aber, es war nicht das erste Mal, dass der Coach auf ähnliche Methoden zurückgegriffen hat. Allerdings hat der Trainerfuchs noch nie so früh so viele Spieler ausgewechselt. 

