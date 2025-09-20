Kuriose Aktion! Vier Wechsel in der ersten Minute

Trainer umgeht spezielle Regel

Denn im League-Cup ist es erforderlich, dass in einem Spiel mindestens vier Spieler auflaufen, die auch im letzten Liga-Spiel im Einsatz waren. Für die Pläne von Trainer Savage, war dies offenbar nicht förderlich, weshalb er die Regel nun durch die Blitz-Wechsel umging. Damit stellte er schnellstmöglich auf jene Startelf um, die er eigentlich gerne auf dem Rasen sehen wollte.