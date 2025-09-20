Kuriose Aktion! Vier Wechsel in der ersten Minute

Verrückte Aktion im englischen Nachwuchs-Fußball. Schon in der ersten Minute des Spiels zwischen den Forest Green Rovers und die Wolverhampton Wanderers mussten vier Rovers-Kicker den Platz wieder verlassen. Doch ihr Trainer ist nicht etwa verrückt geworden – er verfolgt einen konkreten Plan ...
Auf der Tribüne trauten viele Zuseher ihren Augen nicht – gerade mal eine Minute war im Duell des U21-National-League-Cups gespielt, da kündigte Rovers-Trainer Robbie Savage gleich mehrere Wechsel an. Vier neue Akteure betraten den Platz, ehe ihre Vorgänger den Ball noch nicht mal berührt hatten.
Eine kuriose Aktion, doch was hat sie zu bedeuten? Um Verletzungen handelte es sich offenkundig nicht – eine enttäuschende Leistung zu zeigen, dafür hatten die vier jungen Kicker nicht mal Zeit. Vielmehr ging es dem Coach darum, eine spezielle Regel zu umgehen.
Trainer umgeht spezielle Regel
Denn im League-Cup ist es erforderlich, dass in einem Spiel mindestens vier Spieler auflaufen, die auch im letzten Liga-Spiel im Einsatz waren. Für die Pläne von Trainer Savage, war dies offenbar nicht förderlich, weshalb er die Regel nun durch die Blitz-Wechsel umging. Damit stellte er schnellstmöglich auf jene Startelf um, die er eigentlich gerne auf dem Rasen sehen wollte.
Bitter für die betroffenen Kicker. Aber, es war nicht das erste Mal, dass der Coach auf ähnliche Methoden zurückgegriffen hat. Allerdings hat der Trainerfuchs noch nie so früh so viele Spieler ausgewechselt.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.