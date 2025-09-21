She was looking for a victim
High school student: “Was the decoy of the pedo-hunters”
In spring, the Styrian criminal investigation department broke up a brutal organization that had massacred paedophiles - including homosexuals. Now a 16-year-old girl who went looking for victims for the gang on the Internet is speaking out in the "Krone" newspaper.
At first glance, she looks like a model student. With her long hair tied back at the nape of her neck and her face without make-up. In her high-necked white blouse; the blue pleated trousers; the flat shoes.
An impression that is reinforced when the 16-year-old begins to speak in chosen words. About her big goal - to be at the top of her class again next year: "Unfortunately, my last report card wasn't that great. I only had an average grade of 2.2."
The reason for her "fall" at grammar school: Lena (name changed) was unable to attend lessons for almost three months last spring. Because she was remanded in custody at Josefstadt prison.
