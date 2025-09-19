Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

HOFFENHEIMS SCHICKER

„Uli Hoeneß traut uns offenbar allerhand zu“

Deutsche Bundesliga
20.09.2025 06:49
Andreas Schicker ist seit Oktober 2024 Sportdirektor in Hoffenheim
Andreas Schicker ist seit Oktober 2024 Sportdirektor in Hoffenheim(Bild: GEPA)

Hoffenheim kam in der deutschen Fußball-Bundesliga sehr gut aus den Startlöchern, hat am Samstag ein Highlight vor sich: Der FC Bayern gastiert nach fünf Pflichtspiel-Siegen in Serie in der Pre-Zero Arena, gilt als klarer Favorit. Hoffenheims Sportdirektor Andi Schicker freut sich auf dieses Duell und über einen Sager aus München.

0 Kommentare

Drei Spiele, sechs Punkte, bei intensiven Läufen (2022) Nummer zwei der Liga hinter Bayern, bei den Sprints (566) in den Top drei. Mit einem radikalen Kader-Umbruch und Power-Fußball hat die TSG Hoffenheim, letzte Saison Abstiegskandidat, in der deutschen Bundesliga die Kurve gekratzt. Sportdirektor Andi Schicker meinte vor dem heutigen Hit gegen Bayern München über...

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+

Mehr Krone+ Artikel

Porträt von Christian Reichel
Christian Reichel
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Wirtschaft
Dieser Diskonter greift Ikea und Lutz frontal an!
162.757 mal gelesen
Krone Plus Logo
Ein weltweit aktiver großer Einrichtungsdiskonter will den Platzhirschen jetzt Marktanteile ...
Wien
Frau (44) erschossen, Tochter kämpft um ihr Leben
129.056 mal gelesen
In einer Gemeindebauwohnung in Wien-Leopoldstadt hat sich am Dienstagabend eine Gewalttat mit ...
Wirtschaft
„Bitte Kohle losschicken, René hat freigegeben“
128.199 mal gelesen
Dirigent, Taktgeber und Millionenjongleur, auch ohne Funktion: René Benko
Außenpolitik
Putin-Jets über EU-Luftraum und in Sicherheitszone
1673 mal kommentiert
Drei russische MiG-31-Maschinen waren zwölf Minuten lang unerlaubt im estnischen Luftraum ...
Innenpolitik
Trotz UN-Mahnung: Nächster Syrer wurde abgeschoben
1247 mal kommentiert
Der Syrer wurde nach Damaskus ausgeflogen (Symbolbild).
Außenpolitik
Polen: Haus wohl von eigener Rakete getroffen
1035 mal kommentiert
Nach dem Abschuss der russischen Drohnen suchten die Behörden mithilfe der Zivilbevölkerung nach ...
Mehr Deutsche Bundesliga
Krone Plus Logo
HOFFENHEIMS SCHICKER
„Uli Hoeneß traut uns offenbar allerhand zu“
Bundesliga-Konferenz
Bayern, Hoffenheim und Co. ab 15.30 Uhr im Einsatz
Deutsche Bundesliga
2:0! VfB Stuttgart feiert Heimsieg gegen St. Pauli
Hype um ÖFB-Legionär
Kompany über Laimer: „Für uns wichtig, aber …“
Frust bei den Bayern
Stanisic-Diagnose: Doch schlimmer als gedacht!

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf