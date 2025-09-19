„Uli Hoeneß traut uns offenbar allerhand zu“

Formel-1-Pilot grinst: „Sollen Gerüchte genießen“
Kämpft um sein Cockpit
Hoffenheim kam in der deutschen Fußball-Bundesliga sehr gut aus den Startlöchern, hat am Samstag ein Highlight vor sich: Der FC Bayern gastiert nach fünf Pflichtspiel-Siegen in Serie in der Pre-Zero Arena, gilt als klarer Favorit. Hoffenheims Sportdirektor Andi Schicker freut sich auf dieses Duell und über einen Sager aus München.
Drei Spiele, sechs Punkte, bei intensiven Läufen (2022) Nummer zwei der Liga hinter Bayern, bei den Sprints (566) in den Top drei. Mit einem radikalen Kader-Umbruch und Power-Fußball hat die TSG Hoffenheim, letzte Saison Abstiegskandidat, in der deutschen Bundesliga die Kurve gekratzt. Sportdirektor Andi Schicker meinte vor dem heutigen Hit gegen Bayern München über...
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.