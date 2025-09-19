„Uli Hoeneß traut uns offenbar allerhand zu“

Hoffenheim kam in der deutschen Fußball-Bundesliga sehr gut aus den Startlöchern, hat am Samstag ein Highlight vor sich: Der FC Bayern gastiert nach fünf Pflichtspiel-Siegen in Serie in der Pre-Zero Arena, gilt als klarer Favorit. Hoffenheims Sportdirektor Andi Schicker freut sich auf dieses Duell und über einen Sager aus München.