Afrikanische „Invasion“: WAC-Facebook geht über!

Wer in letzter Zeit auf der Facebook-Seite des WAC unterwegs war, dem ist wohl eines aufgefallen: In den Kommentar-Spalten sind die deutschsprachigen Meldungen in der Minderheit, breitet sich eine echte „Afrika-Invasion“ aus – welche einzig und allein Wolfsbergs kenianischer Neuzugang Ryan Ogam ausgelöst hat!