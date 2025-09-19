Afrikanische „Invasion“: WAC-Facebook geht über!

Tennis-Challenger: Pichler rettet Österreichs Ehre
Die Facebook-Seite des WAC erlebt derzeit eine Rekordflut an Kommentaren: Wegen der Fans von Stürmer-Neuzugang Ryan Ogam, die sehnsüchtig und ungeduldig warten. Der Kenianer selbst legt sein Tor-Ziel mit den Wolfsbergern indes fest.
Wer in letzter Zeit auf der Facebook-Seite des WAC unterwegs war, dem ist wohl eines aufgefallen: In den Kommentar-Spalten sind die deutschsprachigen Meldungen in der Minderheit, breitet sich eine echte „Afrika-Invasion“ aus – welche einzig und allein Wolfsbergs kenianischer Neuzugang Ryan Ogam ausgelöst hat!
