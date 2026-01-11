Narren haben Bezirk Völkermarkt fest im Griff

Wir starten neu durch – graben aber auch altbewährte Figuren wieder aus“, verrät der oberste Spaßvogel, Peter Grilliz. Er brennt für sein „Kind“, den Fasching in Gablern und ist stolz, dass heuer auch viele junge Gablerner mit im Programm sind. Immerhin 13 Jahre sind die Unterkärntner dort nicht mehr auf der Bühne gestanden. Quasi eine kreative Schaffenspause, die jetzt niveauvoll und jugendfrei beendet wird. Fünf Termine spielen die Narren im neuen Mehrzwecksaal im Ort. Am 30. und 31. Januar sowie am 1., 6. und 7. Feber heißt es somit wieder „Ga Ga“.