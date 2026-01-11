Narren haben Bezirk Völkermarkt fest im Griff

In Völkermarkt geht’s lustig zu! Egal ob „Žu Žu“ oder „Ga Ga“ die Faschingsgruppen haben einiges vor. Die „Krone“ hat den Überblick von der Reise nach Mallorca bis zum TV-Sender.
Wir starten neu durch – graben aber auch altbewährte Figuren wieder aus“, verrät der oberste Spaßvogel, Peter Grilliz. Er brennt für sein „Kind“, den Fasching in Gablern und ist stolz, dass heuer auch viele junge Gablerner mit im Programm sind. Immerhin 13 Jahre sind die Unterkärntner dort nicht mehr auf der Bühne gestanden. Quasi eine kreative Schaffenspause, die jetzt niveauvoll und jugendfrei beendet wird. Fünf Termine spielen die Narren im neuen Mehrzwecksaal im Ort. Am 30. und 31. Januar sowie am 1., 6. und 7. Feber heißt es somit wieder „Ga Ga“.
Die narrischen Trixnertaler laden heuer am 31. Januar sowie am 6. und 7. Feber zum Faschingsdinner mit 6-Gänge-Menü zum Rabl. „Unser Thema sind Fernsehsendungen“, verrät Faschingskanzler Markus Kuster. Karten gibt’s keine mehr – alles ist ausverkauft.
In Bad Eisenkappel hat man noch Chancen auf Lacher. Die „Coppla Narren“ haben zumindest für ihren Sonntagsaufritt am 25. Januar noch Plätze im Gasthaus Podobnik. Obmann Rainer Potočnik: „Wir planen viel Lokales, aber auch genug Witze für Auswärtige.“ Unter dem Motto „No-Witze“ gibt’s dann auch eine Faschingszeitung und ein Kinderstück. Karten gibt’s bei der Geschenkewelt im Ort zu kaufen. Das Motto in der kleinen Gemeinde? „Žu Žu, Peng Peng“!
In Griffen spielt die „G.F.O.R. – GriffnerFaschingsOrganisationsRunde“ heuer bereits zum 26. Mal in Folge. Und manche Narren sind bereits seit Beginn an dabei. Obmann Stefan Frieser: „Nach unseren Sitzungen im Kulturzentrum in Griffen gibt es immer eine lustige After-Show-Party.“ Das Thema „Mallorca“ wird heuer auch vom Burgpaar Sabrina und Raphael Oparjan-Kanz mitgetragen. Für die Vorstellungen am 30. und 31. Januar sowie am 6. Feber gibt es noch Restkarten bei der Trafik Kupferschmied.
Seit stolzen 30 Jahren wird in St. Peter am Wallersberg gelacht. Heuer erstmals mit fixer Bestuhlung. Wenige Restkarten für „Logo Logo“ am 23., 24., 30., 31. Januar sowie am 5. und 6. Feber gibt’s noch bei „Didi’s Schlosswirt Stub’n“.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.