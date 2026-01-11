Vorteilswelt
Faschings-Vorschau

Narren haben Bezirk Völkermarkt fest im Griff

Kärnten
11.01.2026 14:00
Die „G.F.O.R“ überzeugt mit zwei Garde-Gruppen, Burgpaar und vielen Sketchen über Gott und die ...
Die „G.F.O.R“ überzeugt mit zwei Garde-Gruppen, Burgpaar und vielen Sketchen über Gott und die Welt.(Bild: Griffner Faschingsorganisationsrunde)

In Völkermarkt geht’s lustig zu! Egal ob „Žu Žu“ oder „Ga Ga“ die Faschingsgruppen haben einiges vor. Die „Krone“ hat den Überblick von der Reise nach Mallorca bis zum TV-Sender.

0 Kommentare

Wir starten neu durch – graben aber auch altbewährte Figuren wieder aus“, verrät der oberste Spaßvogel, Peter Grilliz. Er brennt für sein „Kind“, den Fasching in Gablern und ist stolz, dass heuer auch viele junge Gablerner mit im Programm sind. Immerhin 13 Jahre sind die Unterkärntner dort nicht mehr auf der Bühne gestanden. Quasi eine kreative Schaffenspause, die jetzt niveauvoll und jugendfrei beendet wird. Fünf Termine spielen die Narren im neuen Mehrzwecksaal im Ort. Am 30. und 31. Januar sowie am 1., 6. und 7. Feber heißt es somit wieder „Ga Ga“.

Die narrischen Trixnertaler laden heuer am 31. Januar sowie am 6. und 7. Feber zum Faschingsdinner mit 6-Gänge-Menü zum Rabl. „Unser Thema sind Fernsehsendungen“, verrät Faschingskanzler Markus Kuster. Karten gibt’s keine mehr – alles ist ausverkauft.

In Bad Eisenkappel hat man noch Chancen auf Lacher. Die „Coppla Narren“ haben zumindest für ihren Sonntagsaufritt am 25. Januar noch Plätze im Gasthaus Podobnik. Obmann Rainer Potočnik: „Wir planen viel Lokales, aber auch genug Witze für Auswärtige.“ Unter dem Motto „No-Witze“ gibt’s dann auch eine Faschingszeitung und ein Kinderstück. Karten gibt’s bei der Geschenkewelt im Ort zu kaufen. Das Motto in der kleinen Gemeinde? „Žu Žu, Peng Peng“!

Die Eisenkappler „Coppla Narren“ sorgen auch heuer beim Podobnik an drei Terminen mit ihren ...
Die Eisenkappler „Coppla Narren“ sorgen auch heuer beim Podobnik an drei Terminen mit ihren „No-Witze“ für Lacher.(Bild: Coppla Narren)

In Griffen spielt die „G.F.O.R. – GriffnerFaschingsOrganisationsRunde“ heuer bereits zum 26. Mal in Folge. Und manche Narren sind bereits seit Beginn an dabei. Obmann Stefan Frieser: „Nach unseren Sitzungen im Kulturzentrum in Griffen gibt es immer eine lustige After-Show-Party.“ Das Thema „Mallorca“ wird heuer auch vom Burgpaar Sabrina und Raphael Oparjan-Kanz mitgetragen. Für die Vorstellungen am 30. und 31. Januar sowie am 6. Feber gibt es noch Restkarten bei der Trafik Kupferschmied.

Seit stolzen 30 Jahren wird in St. Peter am Wallersberg gelacht. Heuer erstmals mit fixer Bestuhlung. Wenige Restkarten für „Logo Logo“ am 23., 24., 30., 31. Januar sowie am 5. und 6. Feber gibt’s noch bei „Didi’s Schlosswirt Stub’n“.

