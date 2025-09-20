LIVE ab 10.30 Uhr: 3. Training für den Baku-GP

Derby! Partizan gegen Roter Stern – ab 19 Uhr LIVE
Serbische SuperLiga
Das 3. Freie Training für den Formel-1-GP von Aserbaidschan - wir berichten live (siehe unten).
Hier der LIVETICKER:
Hier der ZWISCHENSTAND:
Hier der Stand in der Fahrer-WM:
Acht Rennen vor Saisonende zwängt sich die Formel 1 an diesem Wochenende durch die engen Gassen der Altstadt von Baku. Im Fokus das teaminterne Duell zwischen Oscar Piastri und seinem 31 Punkte zurückliegenden Kontrahenten Lando Norris. Weltmeister Max Verstappen, von einem GT3-Ausflug auf dem Nürburgring zurück, lauert nach seinem Sieg von Monza mit 94 Zählern Rückstand. Im Teamklassement kann McLaren bereits den zehnten Konstrukteurstitel und den zweiten in Folge fixieren.
