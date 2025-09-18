Mehr Fußball International

„Bin hier, zu dienen“

Mourinho kehrt nach vielen Jahren zu Benfica heim!

Frust bei den Bayern

Stanisic-Diagnose: Doch schlimmer als gedacht!

Darauf hat er gewartet

Plötzlich unverzichtbar? Alaba winkt die Startelf

FIFA-Weltrangliste:

ÖFB-Elf bleibt auf Rang 22, Deutschland rutscht ab

Drama in Deutschland

Schwer verletzt! Bub (9) nach Pyro-Show im Spital