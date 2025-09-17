Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Trotz Mega-Vertrag

Haaland-Coup? Der FC Barcelona ist optimistisch

La Liga
17.09.2025 06:10
Schließt sich Erling Haaland dem FC Barcelona an?
Schließt sich Erling Haaland dem FC Barcelona an?(Bild: EPA/ADAM VAUGHAN, FC Barcelona)

Der FC Barcelona ist offenbar optimistisch, Erling Haaland im Sommer 2026 nach Spanien zu holen. Machester Citys schwacher Saisonstart gibt den Katalanen trotz des langfristigen Vertrags des Norwegers Hoffnung ...

0 Kommentare

Bereits 2022 hatte der FC Barcelona sein Interesse an Haaland bekundet, der Deal scheiterte damals jedoch aufgrund der finanziellen Krise des spanischen Meisters, der Stürmer wechselte letztlich von Dortmund zu den „Skyblues“. Zwar verbesserte sich die Situation seither kaum, dennoch sei Barca laut „El Nacional“ überzeugt, diesmal bessere Karten zu haben.

Zwei Niederlagen in vier Spielen
Denn: Nach der verpatzten Saison 2024/25, verlief auch der diesjährige Saisonstart nicht nach Wunsch. In der Premier League kassierte ManCity bereits zwei Niederlagen, ist aktuell nur Achter.

Barca hingegen schaffte es in der vergangenen Saison in der Champions League bis ins Halbfinale, die Primera Division und die Copa del Rey gewann die Flick-Truppe souverän. Aktuell strahlen Haaland bei Barca, wo er in die Fußstapfen von Altmeister Robert Lewandowski treten soll, mehr Titel entgegen. Bleibt nur noch die Frage, wie sich die Katalanen das leisten wollen ...

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Bluttat im Gemeindebau: Mann erschießt seine Frau
155.615 mal gelesen
Außenpolitik
„Schnapsrausch“: Moskau attackiert Meinl-Reisinger
125.192 mal gelesen
Der russische Ex-Präsident Dmitri Medwedew legt im Streit mit Österreichs Außenministerin Beate ...
Medien
Nach 30 Jahren! Christa Kummer verlässt den ORF
112.555 mal gelesen
Fernsehmoderatorin Christa Kummer (Bild aufgenommen im Februar 2023) startete ihre ORF-Karriere ...
Außenpolitik
„Schnapsrausch“: Moskau attackiert Meinl-Reisinger
2923 mal kommentiert
Der russische Ex-Präsident Dmitri Medwedew legt im Streit mit Österreichs Außenministerin Beate ...
Außenpolitik
NEOS kontern: „Im Kreml steigt wohl Nervosität“
1759 mal kommentiert
Der Russe hatte Meinl-Reisinger vorgeworfen, wohl zu viel österreichischen Schnaps getrunken zu ...
Wien
AMS-Bericht: Syrer denken nicht über Rückkehr nach
1635 mal kommentiert
Der Bericht des AMS belegt: Es gibt viele Syrer, die nicht mehr an eine Rückkehr in ihre Heimat ...
Mehr La Liga
Österreicher Option
Mehrere Kandidaten! Wer wird neuer Stöger-Trainer?
ÖFB-Spiele wackeln
Xaver Schlager droht wochenlange Pause
Deutsche Bundesliga
Nach Heimdebakel: Gladbach feuert Trainer Seoane!
Deutsche Bundesliga
Werder Bremen überrollt desolate Gladbacher
Deutsche Bundesliga
St. Pauli dreht Partie gegen Augsburg

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf