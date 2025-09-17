Haaland-Coup? Der FC Barcelona ist optimistisch

Der FC Barcelona ist offenbar optimistisch, Erling Haaland im Sommer 2026 nach Spanien zu holen. Machester Citys schwacher Saisonstart gibt den Katalanen trotz des langfristigen Vertrags des Norwegers Hoffnung ...
Bereits 2022 hatte der FC Barcelona sein Interesse an Haaland bekundet, der Deal scheiterte damals jedoch aufgrund der finanziellen Krise des spanischen Meisters, der Stürmer wechselte letztlich von Dortmund zu den „Skyblues“. Zwar verbesserte sich die Situation seither kaum, dennoch sei Barca laut „El Nacional“ überzeugt, diesmal bessere Karten zu haben.
Zwei Niederlagen in vier Spielen
Denn: Nach der verpatzten Saison 2024/25, verlief auch der diesjährige Saisonstart nicht nach Wunsch. In der Premier League kassierte ManCity bereits zwei Niederlagen, ist aktuell nur Achter.
Barca hingegen schaffte es in der vergangenen Saison in der Champions League bis ins Halbfinale, die Primera Division und die Copa del Rey gewann die Flick-Truppe souverän. Aktuell strahlen Haaland bei Barca, wo er in die Fußstapfen von Altmeister Robert Lewandowski treten soll, mehr Titel entgegen. Bleibt nur noch die Frage, wie sich die Katalanen das leisten wollen ...
