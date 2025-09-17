Vor Olympia-Saison geht ÖSV-Pärchen getrennte Wege

PSG und Donnarumma? „Da muss etwas passiert sein“
Prohaska überrascht:
Alex Payer trainiert in Chile auf Schnee, Gattin Sabine will Anfang Februar voll am Höhepunkt sein. Die 33-Jährige sehnt sich nach ihrem Olympia-Debüt, hat ja ein schwieriges Verhältnis zu den Spielen.
Unterschiedliche Wege in der Vorbereitung! Kärntens Snowboard-Paar Sabine und Alex Payer trennen derzeit noch 12.500 Kilometer! Denn der 36-Jährige carvt schon seit Ende August in El Colorado in Chile auf Schnee, während „Bine“ noch keinen einzigen Tag am Board in den Beinen hat. „Alex braucht das einfach für den Kopf“, erklärt Sabine. „Für mich war es noch viel zu früh. Ich gehe erstmals in eine Saison, in der mir der Gesamtweltcup egal ist – ich will Anfang Februar bei Olympia am Höhepunkt sein.“
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.