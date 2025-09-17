Vor Olympia-Saison geht ÖSV-Pärchen getrennte Wege

Unterschiedliche Wege in der Vorbereitung! Kärntens Snowboard-Paar Sabine und Alex Payer trennen derzeit noch 12.500 Kilometer! Denn der 36-Jährige carvt schon seit Ende August in El Colorado in Chile auf Schnee, während „Bine“ noch keinen einzigen Tag am Board in den Beinen hat. „Alex braucht das einfach für den Kopf“, erklärt Sabine. „Für mich war es noch viel zu früh. Ich gehe erstmals in eine Saison, in der mir der Gesamtweltcup egal ist – ich will Anfang Februar bei Olympia am Höhepunkt sein.“