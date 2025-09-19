Diese Superstars der Formel 1 wagten Seitensprung

Max Verstappen erfüllte sich vor wenigen Tagen einen großen Traum. Der Superstar nutzte das F1-freie Wochenende zwischen den Rennen in Monza und Baku für einen Ausflug an die Nürburgring-Nordschleife, wo er sein Debütrennen im GT-Sport absolvierte. Der Holländer ist nicht der erste Formel-1-Fahrer, der seiner Rennleidenschaft auch außerhalb der Königsklasse frönt. Das sind die prominenten „Seitenspringer“: