Entdeckungsreise durch Bayerns Naturjuwelen

Naturschätze mit Auszeichnung

„Manchmal vergessen wir, dass wir Teil von etwas Größerem sind“, sagt Kristin, während wir gemeinsam dem Pfad zum Lusengipfel folgen. Vor Kurzem wurde „ihr“ Nationalpark – ebenso wie Berchtesgaden – von der Weltnaturschutzunion IUCN (International Union for Conservation of Nature) in die höchste Kategorie aufgenommen. Ein Zertifikat, das weltweit nur wenigen Schutzgebieten verliehen wird und anerkennt, dass diese Landschaften nicht nur regionales Erbe sind, sondern Teil des wertvollsten Naturkapitals der Erde.