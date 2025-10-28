Langjährige Premier-League-Tradition vor dem Aus

Welche Teams sich gegenüberstehen, ist noch unklar, da die Termine für den 18. Spieltag noch nicht feststehen. Möglich wäre etwa ein Duell zwischen Crystal Palace und Tottenham, Manchester United und Newcastle oder Arsenal gegen Brighton. Da der Boxing Day 2026 auf einen Samstag fällt, ist es durchaus möglich, dass dann wieder mehrere Spiele stattfinden.