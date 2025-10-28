Langjährige Premier-League-Tradition vor dem Aus

Die Premier League bricht offenbar mit einer langjährigen Tradition! Englischen Medien zufolge wird am heurigen Boxing Day – anders als in den vergangenen Jahren - wohl nur ein einziges Ligaspiel stattfinden. Grund dafür seien Terminengpässe sowie ein neuer Vertrag zwischen Liga und Verband.
Vergangenes Jahr hatte die Premier League mit dem Verband vereinbart, dass das Achtelfinale des FA Cups ab sofort ebenfalls an einem Wochenende über die Bühne gehen soll, dafür wurden bei Unentschieden die Wiederholungsspiele gestrichen.
Wenig Spielraum
Von den 38 Spieltagen der Premier League finden 33 am Wochenende und fünf unter der Woche statt. Da die Klub-WM sowie die WM 2026 dem Terminkalender der Liga zusätzlichen Spielraum nehmen, wird der Boxing Day am 26. Dezember wohl als normaler Freitag mit nur einem Spiel stattfinden.
Welche Teams sich gegenüberstehen, ist noch unklar, da die Termine für den 18. Spieltag noch nicht feststehen. Möglich wäre etwa ein Duell zwischen Crystal Palace und Tottenham, Manchester United und Newcastle oder Arsenal gegen Brighton. Da der Boxing Day 2026 auf einen Samstag fällt, ist es durchaus möglich, dass dann wieder mehrere Spiele stattfinden.
