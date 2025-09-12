Teuer geholt, aber bald soll Jackson wieder gehen

Auch Ehrenpräsident Uli Hoeneß vermittelte im „Sport1“-Doppelpass nicht gerade großes Interesse seitens der Bayern, in Jackson eine langfristige Lösung zu finden. Die 40 Startelf-Einsätze beziehen sich nur auf die Bundesliga und die Champions League. Sollte es der deutsche Rekordmeister bis ins Finale der Königsklasse schaffen, wären das 49 Partien, Jackson müsste also fast in jedem Spiel von Beginn an ran. „Die (40 Startelf-Einsätze, Anm.) macht er nie, da brauchen Sie sich keine Sorgen machen“, so Hoeneß. Zumal der 24-Jährige dafür einen gewissen Harry Kane auf die Ersatzbank vertreiben müsste. Wird Jackson das neue Gesicht des FC Bayern? Wohl kaum ...