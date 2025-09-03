US Open: Djokovic eliminiert Vorjahresfinalisten

Der 38-Jährige darf in New York damit weiter seinen 25. Grand-Slam-Rekordtitel anpeilen. Nach einem starken Beginn kam Djokovic im ersten Satz unter Druck, konnte diesen aber ebenso holen wie den zweiten. Fritz zeigte sich danach beim Aufschlag verbessert und verkürzte, das Comeback wollte dem letzten Amerikaner im Feld aber nicht gelingen.