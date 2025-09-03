Vorteilswelt
Nun wartet Alcaraz

US Open: Djokovic eliminiert Vorjahresfinalisten

Tennis
03.09.2025 05:40
Novak Djokovic zieht ins Halbfinale ein.
Novak Djokovic zieht ins Halbfinale ein.(Bild: AFP/CLIVE BRUNSKILL)

Novak Djokovic steht im US-Open-Halbfinale! Serbiens Superstar bezwang US-Hoffnung Taylor Fritz, der im Vorjahr im Finale gestanden war, in vier Sätzen.

Am Ende hieß es 6:3, 7:5, 3:6 und 6:4 aus der Sicht des „Djokers“.

Der 38-Jährige darf in New York damit weiter seinen 25. Grand-Slam-Rekordtitel anpeilen. Nach einem starken Beginn kam Djokovic im ersten Satz unter Druck, konnte diesen aber ebenso holen wie den zweiten. Fritz zeigte sich danach beim Aufschlag verbessert und verkürzte, das Comeback wollte dem letzten Amerikaner im Feld aber nicht gelingen.

Taylor Fritz (re.)
Taylor Fritz (re.)(Bild: EPA/BRIAN HIRSCHFELD)

Djokovic verwertete nach 3:24 Stunden seinen dritten Matchball per Doppelfehler seines Gegners. Die Bilanz des Serben gegen amerikanische Kontrahenten in Flushing Meadows steht nun bei 16:0. „Es war ein sehr, sehr enges Match“, atmete Djokovic durch.

Kracher im Halbfinale
Nun gibt’s das spektakuläre Halbfinal-Duell mit Carlos Alcaraz. Der spanische Weltranglistenzweite besiegte den als Nummer 20 eingestuften Tschechen Jiri Lehecka 6:4, 6:2 und 6:4

US OPEN in New York (Grand Slam, 90 Mio. Dollar, Hart):
MÄNNER - Viertelfinale:
Carlos Alcaraz (ESP-2) – Jiri Lehecka (CZE-20) 6:4,6:2,6:4
Novak Djokovic (SRB-7) – Taylor Fritz (USA-4) 6:3,7:5,3:6,6:4

Halbfinale: Alcaraz – Djokovic

FRAUEN – Viertelfinale:
Aryna Sabalenka (BLR-1) – Marketa Vondrousova (CZE) w.o.
Jessica Pegula (USA-4) – Barbora Krejcikova (CZE) 6:3,6:3

Halbfinale: Pegula – Sabalenka

