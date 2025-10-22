Weitere Sonderprüfung nach konkreten Hinweisen

Hinweis kam aus dem direkten Umfeld der Erste Bank

Ein Hinweis kam aus dem Umfeld der Erste Bank, einer der Eigentümer der Gesellschaft. Zudem soll über Jahrzehnte ein „Hausaufschlag“ von 0,375 bis 0,65 Prozent verrechnet worden sein. Dadurch könnten Gewinne aus der Genossenschaft gezogen und Mieter geschädigt worden sein. Diese Erkenntnisse wolle man auch an die anderen Bundesländer weiterleiten.