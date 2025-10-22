Vorteilswelt
Bewerb für Schüler

Kreiere ein Logo für 25 Jahre UNESCO Welterbe

Burgenland
22.10.2025 19:00
Werner Zwickl (SQM Bildungsdirektion Burgenland), Bgm. Erwin Preiner (Obmann Welterbe Neusiedler ...
Werner Zwickl (SQM Bildungsdirektion Burgenland), Bgm. Erwin Preiner (Obmann Welterbe Neusiedler See), Landesrätin Daniela Winkler, LHStv. Anja Haider-Wallner, Lina Karner (Geschäftsführung Verein Welterbe Neusiedler See), Rudolf Strommer (Obmann Stv. Verein Welterbe Neusiedler See).(Bild: Reinhard Judt)

Dieser Aufruf geht an alle Schüler der Sekundärstufe. 17 Schulen sind am Start. Abgabeschluss ist der 1. Dezember 2025.

Zum 25-jährigen Jubiläum der UNESCO-Welterbestätte Fertő-Neusiedler See startet ein besonderer Logo-Wettbewerb für Schüler der Sekundarstufe. Das Ziel der Aktion ist es einerseits die Kreativität der Jugend zu fördern, aber auch die einzigartige Landschaft des Neusiedler Sees aus der jungen Perspektive zu sehen. „Wir wollen das Thema Welterbe näher an die Schüler herantragen. Wenn sich die Jugendlichen damit beschäftigen, werden ihnen See, Naturschutz und wie wichtig das alles ist, nähergebracht“, erklärt Landesrätin Daniela Winkler.

Kreative Auseinandersetzung mit Welterbe
Landeshauptmann-Stellvertreterin Anja Haider-Wallner hob hervor, wie wichtig es sei, diesen einzigartigen Schatz für kommende Generationen zu bewahren. „Mit dem Logo-Wettbewerb werden Jugendliche zur kreativen Auseinandersetzung mit dem Welterbe eingeladen – denn was man kennt und schätzt, das schützt man auch“, so die Politikerin.

Das Logo soll die vielfältige Welterberegion auf originelle Weise darstellen, einen hohen Wiedererkennungswert haben und ein Design haben, das auf Plakaten, auf Flyern oder auch im Internet einsetzbar ist. Teilnahmeberechtigt sind alle Schüler der Sekundarstufe in den Schulen der Welterberegion. Die drei besten Entwürfe werden vom Vorstand prämiert. Das Siegerlogo wird 2026 als offizielles Jubiläumslogo der Welterbestätte verwendet.

Logo-Wettbewerb
Teilnehmende Schulen

Sportmittelschule Frauenkirchen, Polytechnische Schule Frauenkirchen, Allgemeine Sonderschule Frauenkirchen, Mittelschule Gols am See, Mittelschule Kittsee, BG/BRG Neusiedl am See, Sportmittelschule Neusiedl am See, Polytechnische Schule Neusiedl am See, Private Mittelschule Neusiedl am See, BHAK/BHAS Neusiedl am See, PANNONEUM Neusiedl am See, Waldorfschule Pannonia Neusiedl am See, Mittelschule Pamhagen, Mittelschule Purbach am Neusiedlersee, Mittelschule Rust am See, Mittelschule Illmitz.

Für Obmann Erwin Preiner sind Bildung und Kreativität der zentrale Schlüssel, um das Motto ‘Schützen durch Nützen’ auch in der nächsten Generation lebendig werden zu lassen. „Gerade zum Jubiläum ist es wichtig, das Bewusstsein für diesen einzigartigen Naturraum zu stärken“, bekräftigt auch sein Stellvertreter Rudi Strommer noch einmal.
Geschäftsführerin DI Lina Karner: „Damit der Wettbewerb gut gelingt, erhalten alle Schulen in den nächsten Tagen ein Plakat mit den wichtigsten Informationen, das in der Schule ausgehängt werden kann. Wir bedanken uns herzlich für die Unterstützung und freuen uns auf die kreativen Beiträge.“

