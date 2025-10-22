Kreiere ein Logo für 25 Jahre UNESCO Welterbe

Für Obmann Erwin Preiner sind Bildung und Kreativität der zentrale Schlüssel, um das Motto ‘Schützen durch Nützen’ auch in der nächsten Generation lebendig werden zu lassen. „Gerade zum Jubiläum ist es wichtig, das Bewusstsein für diesen einzigartigen Naturraum zu stärken“, bekräftigt auch sein Stellvertreter Rudi Strommer noch einmal.

Geschäftsführerin DI Lina Karner: „Damit der Wettbewerb gut gelingt, erhalten alle Schulen in den nächsten Tagen ein Plakat mit den wichtigsten Informationen, das in der Schule ausgehängt werden kann. Wir bedanken uns herzlich für die Unterstützung und freuen uns auf die kreativen Beiträge.“



