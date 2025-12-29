Jeden Tag suchten 230 Mieter kostenlose Hilfe

Deren Leiter, Christian Bartok, rät: „Für Mieter bedeutet das neue Jahr Chancen – aber auch die Notwendigkeit, Mieterhöhungen besonders aufmerksam zu prüfen, um von der neuen Gesetzeslage zu profitieren und nicht zu viel zu bezahlen.“ Die langjährigen Erfahrungen würden ein klares Bild zeigen: „Genaues Prüfen lohnt sich und schützt Wiener Haushalte vor unnötigen finanziellen Belastungen“, so Bartok.