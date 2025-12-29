Vorteilswelt
Egon Schieles Rückenakt führt ein Rekordjahr an

Kultur
29.12.2025 05:45
Egon Schiele, Kauernder Rückenakt, 1917, Gouache und schwarze Kreide auf Papier, erzielter ...
Egon Schiele, Kauernder Rückenakt, 1917, Gouache und schwarze Kreide auf Papier, erzielter Preis: € 3.230.000(Bild: UNBEKANNT)

Das traditionsreiche Auktionshaus Dorotheum zieht für das Jahr 2025 eine höchst erfolgreiche Bilanz. Auch Werke von Maria Lassnig, Ferdinand Georg Waldmüller und Giorgio de Chirico erzielten großartige Ergebnisse.

Wenn im Herbst die Blätter fallen, steigen im Dorotheum die Preise! Das größte Auktionshaus im deutschsprachigen Raum blickt jedenfalls auf ein großartiges Jahr und einen wahrlich goldenen Herbst 2025 zurück. Mit einem Umsatz von über zehn Millionen Euro brachte dieser laut Dorotheum „die beste Moderne-Auktion in der Geschichte des Hauses“, außerdem die erfolgreichste Contemporary Week.

Zum Auftakt dieser Woche kam das große Highlight des Jahres unter den Hammer: Egon Schieles Papierarbeit von 1917 mit der Darstellung eines kauernden Rückenaktes konnte für sensationelle 3,23 Millionen Euro verkauft werden. Es gab ein langes, spannendes Bietergefecht, bis schließlich der Hammer für das auf 1,8 bis 2,5 Millionen geschätzte Kunstwerk fiel.

Ein Sieg für Andy Warhol und de Chiricos Pferde
Zum Erfolg beigetragen haben auch Giorgio de Chiricos „Due Cavalli“, die um 825.000 Euro auf einen Spitzenplatz im Jahresranking galoppieren konnten.

Giorgio de Chiricos „Chevaux devant la mer (Due cavalli)“, um 1927, wurden für 825.000 Euro ...
Giorgio de Chiricos „Chevaux devant la mer (Due cavalli)“, um 1927, wurden für 825.000 Euro verkauft.(Bild: DOROTHEUM)

Bei den Alten Meistern glänzten ein Salvator Mundi aus der Werkstatt Leonardo da Vincis (650.000) oder ein Bild des jungen Herzogs von Alba von Goya (520.000).

Ferdinand Georg Waldmüllers Gemälde „Hansl’s erste Ausfahrt (Heimkehrende Kinder)“ von 1858 ...
Ferdinand Georg Waldmüllers Gemälde „Hansl’s erste Ausfahrt (Heimkehrende Kinder)“ von 1858 brachte 520.000 Euro.(Bild: © Dorotheum)
Für 481.000 Euro verkauft: Maria Lassnig, „Selbstportrait mit Engel“, 1961, Öl auf Leinwand, ...
Für 481.000 Euro verkauft: Maria Lassnig, „Selbstportrait mit Engel“, 1961, Öl auf Leinwand, 75,5 x 114,5 cm(Bild: DOROTHEUM)

Zu danken ist das Rekordjahr neben der großen Spartenvielfalt des Dorotheums auch der jahrzehntelangen Expertise im Onlinebereich. Das bewies geradezu exemplarisch die Online-Versteigerung von Andy-Warhol-Zeichnungen aus den 1950er-Jahren im Frühjahr: Alle 221 Arbeiten konnten dabei an Kunden aus über 90 Nationen verkauft werden.

Porträt von Stefan Musil
Stefan Musil
