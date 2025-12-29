Egon Schieles Rückenakt führt ein Rekordjahr an

Wenn im Herbst die Blätter fallen, steigen im Dorotheum die Preise! Das größte Auktionshaus im deutschsprachigen Raum blickt jedenfalls auf ein großartiges Jahr und einen wahrlich goldenen Herbst 2025 zurück. Mit einem Umsatz von über zehn Millionen Euro brachte dieser laut Dorotheum „die beste Moderne-Auktion in der Geschichte des Hauses“, außerdem die erfolgreichste Contemporary Week.