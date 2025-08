Motorradlenker flog bei Kollision über Motorhaube

Mann erlitt erhebliche Verletzungen

Nachkommende Fahrzeuglenker leisteten unverzüglich Erste Hilfe und setzten die Rettungskette in Gang. Nach der Erstversorgung am Unfallort wurde der im Bereich der Wirbelsäule, der linken Schulter sowie am rechten Knie unbestimmten Grades verletzte Mann mit der Rettung in das Bezirkskrankenhaus Lienz eingeliefert und stationär aufgenommen.