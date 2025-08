Harte Probe für Österreichs härteste Ultracyclerin

In Kürze geht es wieder „ans Eingemachte“ – die WM in Österreich

In Kürze wird es aber schwieriger für die 31-Jährige: Denn von 11. bis 13. August gehen in Österreich die Weltmeisterschaften über die Bühne. „Hier ist das Teilnehmerfeld schon ein breiteres – und vor allem schnelleres. Das wird eine harte Herausforderung“, blickt Sportlerin auf das große Ereignis in Österreich.