Graz bis Stainz: Badesaison startet mit Neuerungen

Das Wasser ist bereits eingelassen, sattgrüner Rollrasen verlegt und die Arbeiten am Gebäude gehen ins Finale: Im weststeirischen Stainz wartet demnächst ein komplett neues Freibad auf Wasserratten und Sonnenanbeter. Die Sanierung der alten Anlage, die in den 1970er-Jahren errichtet wurde, war jahrelang Thema in der Gemeinde. „Das alte Becken war noch nicht aus Edelstahl und undicht“, erklärt der Stainzer Amtsleiter Walter Ruhhütl beim „Krone“-Besuch. Zudem waren die Umwälzpumpen „fertig gefahren“.