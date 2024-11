Vergewaltigung? Conor McGregor schuldig gesprochen

„Hatte das Gefühl, etwas falsch gemacht zu haben“

Die schilderte schreckliche Details von besagter Nacht. So habe sie der UFC-Profi in den Würgegriff genommen und nicht mehr losgelassen. „Ich erinnere mich, dass ich mich entschuldigte, da ich das Gefühl hatte, etwas falsch gemacht zu haben, und ich wollte ihm versichern, dass ich es niemandem erzählen würde, damit er mir nicht noch einmal wehtun würde“, so Hand, die sich letztlich doch dazu entschied, vor Gericht zu gehen – und Recht bekam.