„Müssen Probleme verhindern, bevor sie entstehen“

Zudem wird die Möglichkeit geschaffen, Sachverständige (zum Beispiel im Brandschutz) in die Vorbesprechungen einzubinden. „Eine gute Vorbereitung ist die halbe Miete. Die Maßnahmen im Tirol Konvent dienen dazu, Verfahren Schritt für Schritt zu beschleunigen und zu vereinfachen. Dazu gehört etwa die Vollständigkeitsbestätigung, die Digitalisierung von Bescheiden für oder auch die Einführung einer einheitlichen Verfahrensplattform. Mit dem Angebot für eine Vorbesprechung können Verfahrenszeiten weiter reduziert und Konfliktpotenzial in Verfahren bereits im Vorhinein aus der Welt geräumt werden. Das spart Projektwerbern und Unternehmen, aber auch den Mitarbeitern in den Behörden Zeit, Geld und Nerven“, erklärt LH Mattle.