Stichverletzungen: Mann (27) attackierte Polizei

Die Polizeistreife wurde gegen 2.40 Uhr in die Schinitzgasse in die dortige Mehrparteienhaussiedlung gerufen. Ein Mann hatte bei einer Auseinandersetzung Stichverletzungen erlitten, hatten die Anrufer gemeldet. Der verletzte russische Staatsangehörige wurde von der Rettung erstversorgt und sollte zur weiteren medizinischen Abklärung in das LKH Leoben gebracht werden. Kurz vor der Abfahrt wurde er jedoch aggressiv und leistete Widerstand, weshalb er festgenommen und in Begleitung einer weiteren Polizeistreife ins Spital gebracht wurde. Dort wurden mehrere Stichverletzungen im Bereich des Oberkörpers und der Oberschenkel festgestellt.

Der 42-jährige Angreifer wurde noch am Tatort trotz Widerstands gegen die Beamten festgenommen. Bei der Perlustrierung fanden die Polizisten das mutmaßliche Tatmesser. Warum die beiden aneinandergeraten waren, werde noch ermittelt, hieß es seitens der Exekutive