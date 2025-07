Unter portugiesischer Sonne verglühte WM-Chance

Eine Woche mit unterschiedlichsten Vorzeichen für die steirischen Beachvolleyballer! Philipp Waller kämpfte mit dem Nationalteam in Espinho beim Nations Cup um ein Quotenticket für die WM in Australien im November. Sein Stammpartner Christoph Dressler sagte für Portugal ab, da er am Samstag in Wien seine Partnerin Daniela heiratete. Daher spielte der Mühldorfer Waller interimistisch mit dem Salzburger Julian Hörl, weil dessen steirischer Kompagnon Moritz Pristauz verletzt passen muss.