Nationalteam? Das ist Pöltls Plan nach Saisonende

Stärken ausgebaut

Pöltl zog eine gemischte Bilanz. „Oberflächlich gesehen, haben wir uns etwas unter unserem Wert verkauft. Ich hatte das Gefühl, wir hätten mehr Spiele gewinnen können. Wenn man aber das Große und Ganze betrachtet, war es eine erfolgreiche Saison in dem Sinne, dass wir einen guten Grundstein gelegt haben“, sagte Pöltl. Sowohl in der Offense als auch in der Defense habe man große Fortschritte gemacht.“ Er selbst habe „einen Schritt in die richtige Richtung“ gemacht. „Ich konnte mein Spiel facettenreicher gestalten und meine Stärken ausbauen.“