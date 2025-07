Paragleiter krachte in Tirol nach Start gegen Hang

Mit Hubschrauber in die Klinik geflogen

Ein Kollege des abgestürzten Piloten, der den Absturz beobachten konnte, schlug sofort Alarm. „Der 59-Jährige wurde in der Folge vom Notarzthubschrauber mittels Tau geborgen und mit schweren Verletzungen in die Innsbrucker Klinik geflogen“, erklärt die Exekutive.