Mordanklage: Nachbarn im Gemeindebau erschossen

Angeklagter spricht von Einbrecher und Notwehr

Der 50-jährige Alkoholiker, der seitdem in U-Haft sitzt, lieferte bereits mehrere Versionen. In keiner spricht er von Mord. Einmal sei es ein Unfall gewesen – er habe den Nachbarn für einen Einbrecher gehalten. Und dann sei es wieder Notwehr gewesen, nachdem ihn der Jüngere einfach so mit einem Messer attackiert habe. Ein solches wurde am Tatort aber nicht gefunden.