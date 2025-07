In diesem Bezirk gibt es die meisten E-Auto-Muffel

Insgesamt 2696 Elektroautos wurden im 1. Halbjahr in Tirol neu zugelassen, um 740 mehr als in den ersten sechs Monaten des Vorjahres. Der Anteil der E-Pkw an den Neuwagen ist von 16,7 auf 20,3 Prozent gestiegen. „Sowohl Anzahl als auch Anteil von E-Autos sind auf einen neuen Höchstwert geklettert“, heißt es vonseiten des VCÖ. In den vergangenen fünf Jahren habe sich der Anteil der Elektroautos bei Neuwagen in Tirol verfünffacht.