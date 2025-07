Frau stieß Bub (14) von E-Scooter und fuhr davon

Gegen 16.20 Uhr stand der junge Einheimische in Begleitung eines ebenfalls 14-jährigen Freundes in der Freundsbergstraße in Innsbruck am Gehsteig, als sich eine bisher unbekannte Frau den beiden Buben näherte. „Sie stieß den Jugendlichen vom Fahrzeug und fuhr anschließend mit dem schwarz-blauen E-Scooter am Gehsteig der Reichenauer Straße in westliche Richtung davon“, heißt es seitens der Polizei.