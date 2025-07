Opferschutz wird zum Zankapfel der Politik

Zentrale Gewaltambulanzen, wie es sie etwa in Wien oder Graz bereits gibt, sind aber aus Sicht der Niederösterreichischen ÖVP oftmals „schwer erreichbar und wirken abschreckend“. Daher werde hierzulande seit Jahren auf ein flächendeckendes und niederschwelliges Angebot in allen Regionen – sowohl in den Krankenhäusern als auch im Bereich der niedergelassenen Ärzte – gesetzt. In allen 27 Landeskliniken gebe es Opferschutzgruppen, die Spuren von Misshandlungen dokumentieren und Betroffene mit Hilfseinrichtungen vernetzen. Aber auch die heimischen Hausärzte nehmen als Vertrauenspersonen einen großen Stellenwert ein.