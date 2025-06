Alkolenker mit Kind an Bord beging Fahrerflucht

Unfall mit Fahrerflucht am Samstagabend in Sankt Ulrich am Pillersee im Tiroler Bezirk Kitzbühel: Ein ungarischer Autolenker (31), der in Begleitung seiner Freundin und des siebenjährigen Kindes war, touchierte bei einem Überholmanöver einen anderen Pkw und fuhr einfach weiter. Die Polizei konnte den Verdächtigen zu Hause ausforschen – er war betrunken!