Leutschach: Alles bereit für großes Jubiläumsfest

Es sind wahrlich himmlische Freuden, die für die Besucher des inzwischen schon traditionellen Leutschacher Weinkulinariums am heutigen Samstag, 28. Juni, am Weingut Moser in Großwalz bereitstehen. Die engagierten beteiligten Betriebe haben schon in den vergangenen Jahren auf eindrucksvolle Weise bewiesen, was es in der größten Weinbaugemeinde der Steiermark bedeutet, das Beste aus Küche und Keller hervorzuzaubern.